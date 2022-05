Rifiuta di consegnare i soldi: turista aggredito da un africano al parco della Predara

Pubblicità

Pubblicità



Allarme sicurezza nel capoluogo. Altro brutto episodio di violenza ieri a Trento. Dopo l’aggressione all’onorevole Martina Loss da parte di alcuni giovani avvenuta domenica sul ponte di san Lorenzo nella giornata di ieri è toccato ad un turista subire le attenzioni di un africano.

Il turista era uscito dal castel del Buoncosiglio e si stata apprestando a rientrare in albergo quando sotto al parco della Predara è stato affrontato da un giovane africano che con insistenza ha cominciato a chiedere del denaro.

L’uomo ha respinto subito la richiesta, ma nononostante questo il giovane africano ha continuato ad insistere a lungo cominciando anche a minacciare il turista fino ad aggredirlo fisicamente. Dal parco poi sono spuntati anche altri «amici» dell‘africano che hanno messo ancora più in allarme il turista.

Pubblicità Pubblicità

Alcune persone di passaggio capendo la situazione hanno allertato le forze dell’ordine che sono giunte velocemente sul posto mentre lo scontro era ancora in atto. L’aggressore, pare sotto l’effetto di alcool oppure di sostanze stupefacenti è stato bloccato da carabinieri e poliziotti.

Il turista non ha voluto sporgere denuncia, perchè a detta dello stesso, avrebbe solo perso tempo per una eventuale costituzione in tribunale. Per questo dopo l’identificazione l’africano è stata lasciato subito libero.

Sull’argomento è intervenuto anche il consigliere comunale Andrea Merler che sulla sua pagina social ha scritto: «Dopo l’aggressione all’amica On. Martina Loss, oggi, l’aggressione a un giovane ragazzo da parte dei soliti delinquenti del parco della Predara, nel quartiere di San Martino, a 200 mt. del Castello del Buonconsiglio. Forse un problema a Trento, anche di sicurezza, in alcune zone, lo abbiamo! Che ne dite?»

Pubblicità Pubblicità