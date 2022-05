Recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale: domande di contributo dal 27 maggio al 15 giugno

Pubblicità

La Giunta provinciale ha adottato (con deliberazione n. 747 del 29 aprile 2022), l’Avviso pubblico per la presentazione di proposta per il recupero, il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, ai sensi dell’Investimento 2.2 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

Le domande di ammissione potevano essere presentate a partire dal giorno 2 maggio 2022 fino alle ore 12.00 del 23 maggio scorso. La Giunta provinciale nella seduta di domani, 27 maggio, intende riaprire i termini di presentazione delle domande dal 27 maggio al 15 giugno, anche in relazione al numero di domande pervenute entro il termine precedente.

La riapertura dei termini sarà decisa anche tenuto conto che il Ministero per la Cultura (con Decreto del 12 maggio 2022) ha previsto la proroga dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici di questo bando.

Per la presentazione delle domande deve essere utilizzato esclusivamente il portale di Cassa Depositi e Prestiti al seguente indirizzo: https://portale-paesaggirurali.cdp.it .

Ulteriori informazioni: https://www.provincia.tn.it/News/Avvisi/PNRR-Missione-1-Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Recupero-restauro-e-valorizzazione-del-patrimonio-architettonico-e-paesaggistico-rurale-approvato-l-avviso

