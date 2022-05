Primiero, il torrente Cismon diventa viola: il colore è stato rilasciato da un laboratorio della zona

Pubblicità

E’ avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in Primiero uno strano fatto che ha allertato e allarmato i cittadini e le autorità forestali.

Il Cismon, un torrente di fondovalle ha acquisito uno strano colorito. E’ diventato d’un tratto viola. Immediatamente è scattato l’allarme poiché in molti si sono fermati a fotografare e a segnalare lo strano evento.

Ad attivarsi è stata la stazione forestale di Primiero San Martino di Castrozza. Il personale della stazione si è spostato sul luogo, nella zona Sorive ed ha tentato di capire cosa fosse accaduto.

A causare la particolare colorazione del fiume è stato lo scarico di un concentrato di colore attraverso le tubazioni delle acque bianche.

La forestale è anche riuscita a risalire alla fonte della perdita di colore. Si trattava di un laboratorio di un artigiano nella zona industriale di Fiera che avrebbe versato in maniera accidentale il prodotto liquido nel fiume.

Nel torrente sono stati versati solamente un paio di litri di prodotto che hanno creato però un effetto visibile anche nei paesi a valle.

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco di paese, i guardiapesca ed altri esperti. Secondo una prima ricostruzione successiva ai rilievi fatti, non sembrerebbe essersi verificato un disastro ambientale.

Non sono stati trovati pesci morti per il momento. I controlli, in ogni caso, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

La tinta viola dell’acqua era svanita poche ore dopo l’evento e non si sarebbe depositata sul fondo del fiume ma sarebbe stata trascinata via dalla corrente.

L’artigiano ha dichiarato subito il suo errore e verrà imputato per immissione di rifiuti non pericolosi. La sostanza rilasciata infatti non è stata considerata tossica.

