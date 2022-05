Paura in autostrada: camion prende fuoco poco dopo mezzogiorno – IL VIDEO

Pubblicità

E’ avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 26 maggio un incendio in autostrada. A prendere fuoco è stato un camion sulla corsia sud, poco dopo l’uscita di Varna.

L’allarme è scattato verso le 12:02 e sono immediatamente entrati in azione i vigili del fuoco di Varna aiutati dai colleghi di Bressanone.

Sul luogo sono arrivate anche le autorità per la ricostruzione della dinamica. I volontari hanno spento tempestivamente l’incendio e si sono assicurati che la strada fosse rimessa in sicurezza. Per il momento non ci sono ancora notizie di feriti.

