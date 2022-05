Mezzolombardo, ultimati i lavori all’incrocio tra via Cavalleggeri Udine, via De Varda e via Garibaldi

Pubblicità

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio e dell’attraversamento pedonale di via Cavalleggeri Udine, via De Varda e via Garibaldi.

Un nuovo spartitraffico, con strisce pedonali, garantirà un attraversamento della strada principale in maggiore sicurezza.

L’eliminazione di posti auto in prossimità dell’incrocio rende inoltre più agevole e sicura l’uscita dal parcheggio di Piazza Fiera.

Una nuova delimitazione al centro della carreggiata impedisce la svolta verso sinistra, su via De Varda, per i veicoli provenienti da nord (Paganella, Valli di Non e Sole) rendendo più scorrevole il traffico verso sud e, al contempo, diminuendo il flusso di veicoli su via De Varda (“borghet”).

«L’opera ha permesso una revisione e un miglioramento degli spazi laterali destinati a verde – fa sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Girardi –. In loco sarà realizzata, a breve, anche una nuova illuminazione».

