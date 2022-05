Mario Giordano in Trentino con i «Tromboni. Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca»

Pubblicità

Pubblicità



All’interno del festival L’energia delle idee che avrà luogo al parco di Rallo (Ville d’Anaunia) dal 2 al 5 giugno, (qui il sito web della manifestazione)oltre agli spettacoli e alla musica, si terrà un fitto programma di incontri culturali con la presenza di scrittori e personalità trentine – da Giuseppina Coali a Giuliano Guzzo, da Mauro Stenico a Federico Samaden – ed anche di alcuni giornalisti molto noti a livello nazionale.

In particolare, il 3 giugno alle ore 17, Mario Giordano, già direttore di Studio Aperto, Tgcom24 e Tg4 e conduttore di Fuori dal Coro, presenterà il suo ultimo libro, dal titolo “Tromboni. Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca” (editore Rizzoli).

Mario Giordano, 56 anni, è marito e padre di quattro figli. La sua voce – come ha detto lui stesso – è molto riconoscibile: alcuni la prendono in giro, altri la vorrebbero far tacere. Ma non è facile.

Pubblicità Pubblicità

Chi sono i tromboni di cui parla il libro? Quelli che vi spiegano come salvare il Paese mentre lo fanno andare a rotoli, quelli che parlano di rivoluzione verde e fanno affari sporchi con l’energia pulita; quelli che vi spiegano come salvare la democrazia mentre la stanno affossando… Gli industriali che si prendono gioco dei loro dipendenti, i professionisti dei disastri, i giudici che infrangono la legge, i molestatori sorridenti, i paladini dell’informazione che nascondono le informazioni.

E poi, ancora, chi si riempie la bocca di “aiuto ai bisognosi” e di “attenzione al prossimo” e poi s’intasca i soldi destinati ai poveri per pagarsi gioielli, cene di lusso e vacanze nei migliori resort. Insomma: “Sempre la stessa musica. La marcia trionfale. Ormai ci siamo abituati: tutti suonano le trombe. E perciò a me è venuta voglia di suonare i tromboni”. (sotto tutto il programma)

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità