I 12 giorni di Vasco Rossi all’Hotel Solea di Fai della Paganella: «Persona di livello umano altissimo»

Pubblicità

Pubblicità



Vasco Rossi è arrivato presso l’Hotel Solea di Fai della Paganella il giorno 10 di maggio e il suo soggiorno è durato fino al 22.

12 giorni emozionanti per tutto il Trentino, ma soprattutto per il personale dell’hotel che ha vissuto dei momenti davvero emozionanti. «Avevamo tutti paura di sbagliare qualcosa, eravamo tesi ed emozionati. Poi alla fine ci ha ringraziato regalandoci anche i biglietti per il concerto «anteprima» del giovedì organizzato per i suoi fan club di tutta Italia» – racconta il personale dell’Hotel Solea.

Ma è soprattutto la direttrice del Solea boutique & spa hotel Simona Cavicchi a ricostruire i 12 giorni bellissimi passati da Vasco a Fai della Paganella.

Pubblicità Pubblicità

«Il suo livello di umanità e rispetto per tutti è altissimo – sottolinea la direttrice ancora emozionata – è una persona di una umiltà incredibile e di grande spessore, salutava tutti sempre col sorriso. Era il mio mito e vederlo girare in hotel ogni giorno è stato incredibile!»

Anche lo staff di Vasco Rossi si è dimostrato allo stesso livello della rock star di Zocca. Simona Cavicchi conferma anche che Vasco si è innamorato di Fai della Paganella, «Ci ha confidato che ama la tranquillità e che questo è il suo habitat naturale».

La giornata di Vasco Rossi? «Molto semplice – spiega la direttrice – colazione in camera, poi verso le 10.30 un paio di ore di passeggiata fra i boschi e poi a tavola per il pranzo. Nel pomeriggio a Trento per le prove, poi la sera dopo cena verso le 21.30 saliva in camera».

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



A tavola Vasco ha seguito una dieta molto rigida per prepararsi bene al concerto del 20 maggio. Per lui la forma fisica è importante, «Vasco ha mangiato molto riso e adorava il branzino. Non ha disdegnato un buon bicchere di vino e qualche specialità trentina, ha apprezzato molto il nostro strudel. Ho scoperto poi che adora il gelato al pistacchio» – racconta ancora Simona Cavicchi

La dieta da seguire era stata comunque consegnata anzitempo dallo staff di Vasco allo chet dell’Hotel, a dimostrazione della cura quasi maniacale dell’artista emiliano. Vasco ha guardato anche la Tv: «Preferiva i programmi sportivi»

Commovente l’addio di Vasco l’ultimo giorno. «Lo abbiamo atteso fuori dall’ascensore e abbiamo cominciato ad applaudirlo, lui si è commosso e si è messo ad applaudire noi che eravamo esterefatti. Una grande persona davvero» – conclude la direttrice dell’Hotel Solea.

L’indomani del concerto davanti a 120 mila persona Vasco si è presentato regolarmente in sala da pranzo alle 13.00 «fresco come una rosa – racconta il personale – mentre noi eravamo distrutti»

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità