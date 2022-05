Fugatti alla partenza da Borgo Valsugana: «Giro d’Italia 2022, una bella immagine per tutto il Trentino»

Pubblicità

“Una bella immagine per tutto il Trentino, grazie al passaggio del Giro d’Italia 2022 che ha permesso di scoprire tante zone del nostro territorio a beneficio del pubblico nazionale e internazionale. Dalla val di Sole a Lavarone, nella tappa di ieri, lungo la spettacolare salita del Menador, che ci auguriamo possa affermarsi nel cuore degli appassionati come avvenuto l’anno scorso con Sega di Ala. E oggi con la partenza da Borgo Valsugana, in vista di un nuovo passaggio del Giro in Trentino nella tappa dolomitica di sabato che si preannuncia ricca di emozioni”.

È il messaggio del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ieri ha accompagnato il passaggio della Corsa fino all’altopiano cimbro e che questa mattina ha salutato la partenza dei ciclisti a Borgo Valsugana, assieme all’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e del vicepresidente del consiglio regionale Roberto Paccher.

Sabato nella tappa Belluno-Marmolada (Passo Fedaia) la Corsa toccherà passo San Pellegrino, la val di Fassa e il Pordoi, per poi risalire fino all’arrivo a passo Fedaia, sotto la Marmolada, al confine Veneto-Trentino.

