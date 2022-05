Ci sarà anche Trentino Sviluppo al Crowdfunding Festival, venerdì 27 maggio parteciperà alla tappa padovana del roadshow

Pubblicità

Torna il “Crowdfunding Festival”, il roadshow che accompagna startup, imprese ed enti locali alla scoperta delle più innovative forme di raccolta di capitale.

L’iniziativa è organizzata dal Green Energy Park Fenice di Padova, dalla società consortile Art-Er della regione Emilia-Romagna e dal network europeo Eurocrowd. Domani, venerdì 27 maggio, la kermesse farà tappa a Padova, dove tra i relatori interverrà anche Trentino Sviluppo illustrando il ruolo degli investitori istituzionali nell’ambito delle campagne di equity crowdfunding.

Tra gli ospiti del “Crowdfunding Festival 2022” ci sarà anche Trentino Sviluppo. Il festival è un roadshow in quattro tappe, che dal 24 maggio al 9 giugno porterà nelle città di Roma, Padova e Bologna esperti e business angel per parlare delle novità introdotte dalla normativa italiana ed europea in materia di crowdfunding, dell’equity crowdfunding per imprese e startup, delle ricompense per donatori e investitori e delle opportunità di crowdfunding civico e match-funding per gli enti locali.

Trentino Sviluppo, nello specifico, parteciperà alla tappa padovana di domani, venerdì 27 maggio, a partire dalle ore 9.30 al Fenice Green Energy Park. Rita Scottini, direttrice dell’Area Finanza per l’Impresa della società di sistema provinciale, illustrerà l’esperienza di un ente pubblico come Trentino Sviluppo come motore per l’innovazione delle startup e PMI innovative che investono nel territorio e spiegherà quale ruolo ha o può avere un investitore istituzionale nell’ambito di una campagna di raccolta di capitale.

Per farlo, si avvarrà dei dati dell’ultimo triennio di lavoro, secondo cui per ogni euro di capitale pubblico investito da Trentino Sviluppo, sono stati investiti 22 euro di capitale privato. Negli ultimi cinque anni, infatti, Trentino Sviluppo ha partecipato a 15 campagne di equity come investitore istituzionale – ovvero con una partecipazione massima del 5% nel capitale e per un importo non superiore a 25 mila euro – per un totale di 148 mila euro spesi, che però hanno portato a una raccolta di capitale privato pari a 3,3 milioni di euro.

Un effetto leva che si vede anche nelle operazioni di matching pubblico-privato: nelle ultime quattro sostenute da Trentino Sviluppo, con un investimento complessivo di 600 mila euro, si è avuta infatti una risposta degli investitori privati per 1,6 milioni di euro.

