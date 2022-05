Bonus bebè, rimane la residenza decennale per ottenerlo

Pubblicità

Pubblicità



Ad animare ieri i lavori della Quarta Commissione presieduta da Claudio Cia (FdI) è stato il disegno di legge 104 di Alessandro Olivi (Pd), che prevede di ridurre da 10 a 2 anni, come stabilito dalla normativa nazionale, il requisito della residenza attualmente richiesto in Trentino dalla disciplina provinciale per permettere alle famiglie di chiedere e ottenere il cosiddetto bonus bebè a sostegno della natalità.

Dopo un acceso dibattito che ha visto tra l’altro Paolo Zanella (Futura) accusare di razzismo la posizione politica dell’esecutivo, rappresentato in Commissione dall’assessora Stefania Segnana, che sostituiva il collega Spinelli, l’organo consiliare ha respinto il ddl di Olivi con tre voti contrari e tre a favore (i primi della maggioranza hanno prevalso su quelli dell’opposizione per il valore doppio del voto del presidente Cia).

Poco prima Segnana aveva proposto al consigliere di rinviare l’esame del suo provvedimento in attesa della valutazione della Giunta che deciderà a breve se ricorrere all’avvocatura per resistere alla sentenza con cui il tribunale di Rovereto ha recentemente sospeso, con un giudizio di primo grado, l’applicazione del regolamento che dando attuazione alla legge provinciale impone il requisito dei 10 anni di residenza.

Pubblicità Pubblicità

Olivi ha rifiutato l’offerta dell’assessora ricordando di aver ricevuto la stessa proposta anche attraverso una telefonata in extremis proveniente dalla segreteria dell’assessore Spinelli.

Claudio Cia, il suo voto è risultato decisivo nel merito, ha sostenuto che “le norme provinciali che possono apparire discriminatorie sono forse nate da abusi accaduti in passato nell’ambito sia sanitario sia sociale. Non si tratta di norme che discriminano in base alla provenienza ma che mirano a proteggere l’accesso dei trentini alle opportunità offerte dalla Provincia. Ha poi preannunciato che il suo voto sarà in linea con la posizione contraria della Giunta al ddl, non cogliendo ostilità verso famiglie e persone straniere. “Certo – ha soggiunto – i 10 anni previsti come requisito non sono un termine congruo”, ma si è detto fiducioso che dopo la sentenza del tribunale di Rovereto la Giunta troverà una soluzione adeguata e in linea con la normativa europea e la costituzione per la salvaguardia dei diritti di tutti.

Il capogruppo del FdI ha auspicato infine che come maggioranza ci si sieda attorno a un tavolo per condividere di più le scelte politiche. E ha concluso precisando di essere contrario al principio affermato dal ddl di Olivi, ma di non poter condividere l’accusa di razzismo e discriminazione rivolta alle politiche della Giunta.

Pubblicità Pubblicità