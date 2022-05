Bertagni 1882, l’azienda italiana di produzione di pasta ripiena, amplia il proprio organico: aperte le iscrizioni all’Open day

Pubblicità

Bertagni 1882, l’azienda italiana di produzione di pasta ripiena, amplia il proprio organico sul territorio provinciale, ricercando 30 operatori di fabbrica e 4 manutentori elettromeccanici esperti, per il proprio stabilimento di Borghetto d’Avio.

Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento supporta l’azienda nel reperimento e nella selezione del personale, collaborando anche nell’organizzazione di un Open day, che si terrà lunedì 6 giugno 2022 alle ore 15:00, presso lo stabilimento di Borghetto d’Avio, in loc. Campagnole, 1.

I partecipanti potranno visitare l’azienda, conoscerne i diversi reparti produttivi e candidarsi per i colloqui di inserimento che saranno organizzati in un momento successivo l’evento. In occasione dell’apertura dell’evento, i partecipanti saranno accolti dalle istituzioni provinciali.

I profili ricercati – Sono ricercati dall’azienda 30 operatori di fabbrica, figure le quali verranno inserite nei reparti produttivi di formatura, cucina, camera bianca, cartonamento, ricevimento merci. Non è richiesta un’esperienza lavorativa specifica.

Sono inoltre ricercati 4 manutentori elettromeccanici esperti, il cui ruolo prevede, a seguito di un percorso di inserimento, lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di quella programmata nell’ambito dei reparti produttivi. Maggiori informazioni in merito ai specifici requisiti richiesti e l’offerta contrattuale sono disponibili sul sito di Agenzia del Lavoro.

Per partecipare all’Open day – Per partecipare all’Open day previsto per lunedì 6 giugno 2022 alle ore 15 presso lo stabilimento di Borghetto d’Avio, in loc. Campagnole, 1, è possibile candidarsi inviando il proprio CV sul sito di Agenzia del Lavoro, entro il 29 maggio 2022.

Le disponibilità sono limitate: la persona interessata riceverà conferma di partecipazione e ulteriori informazioni operative, se il proprio profilo verrà selezionato.

Per chi preferisce non partecipare all’evento, sarà comunque offerta la possibilità di candidarsi inviando il proprio CV alle offerte pubblicate sul sito di Agenzia del Lavoro. La persona, una volta candidata ad uno dei profili aperti alla selezione, verrà eventualmente ricontattata per svolgere un colloquio qualora in linea con le richieste aziendali.

Per maggiori informazioni – Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/Bertagni-assume-operatori-di-fabbrica-e-manutentori-elettromeccanici

