Vasco Live, Vittorio Bridi attacca Ianeselli: «Invece di lamentarsi risolva il problema della malamovida del centro storico»

Pubblicità

Pubblicità



Non si spengono ancora i riflettori sulle polemiche per il concerto di Vasco Rossi e per il deflusso che in qualche momento ha avuto dei problemi organizzativi. Problemi di una minoranza, infatti la maggior parte delle 120 mila persone presenti ha lodato la perfetta organizzazione dell’evento.

Il Sindaco Ianeselli sotto questo aspetto è sembrato molto attivo sotto questo aspetto. Dopo il concerto infatti è stato fra i più critici sui problemi del deflusso. Da tenere in considerazione che fra gli organizzatori del concerto c’era anche il comune di Trento.

Una posizione, quella del sindaco di Trento, che appare molto ondivaga sul concerto di Vasco Rossi. Dapprima infatti Ianeselli si era opposto in qualsiasi modo all’organizzazione del concerto (sopra uno dei titoli di giornale) per poi cambiare idea e mettersi a disposizione dell’organizzazione con entusiasmo e motivazione. Ora sono ricominciate le critiche, dopo il grande successo dell’evento.

Pubblicità Pubblicità

Sul comportamento del Sindaco di Trento ieri – attraverso una nota – è intervenuto anche il consigliere comunale della lega Vittorio Bridi. (nella foto) «E’ proprio vero che si tende a vedere la pagliuzza nell’occhio altrui ma che spesso non si vede la trave nel proprio. Questo sembra valere per tutti, anche per il sindaco Franco Ianeselli» – Esordisce la nota di Bridi che poi ricorda come il primo cittadino dopo il mega evento dell’esibizione di Vasco Rossi abbia tenuto a far sapere «come non siano mancati i disagi durante il concerto e le lamentele nei giorni a seguire. Anche da questi, soprattutto da questi bisogna imparare»

«Ma Ianeselli non sembra aver imparato proprio nulla sui disagi, continui, ricorrenti da anni – aggiunge Bridi – che subiscono tanti cittadini che nel centro storico non riescono a chiudere occhio la notte per via di una movida fracassona, che insozza le strade senza rispetto della gente e della cosa pubblica. Il primo cittadino propone da mesi solo dei palliativi e nemmeno la sua sindaca della notte è disposta ad andare contro i coetanei alla caccia di spritz a buon mercato».

«Insomma – conclude Vittorio Bridi – invece di andare a sentenziare sugli eventuali disagi (durati semmai una manciata di ore e dopo un mega evento storico per la città) cerchi di dare ascolto a queste lamentele che si susseguono da anni e che in campagna elettorale aveva promesso di risolvere. O debbono imparare sempre gli altri?»

Pubblicità Pubblicità