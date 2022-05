Referendum giustizia: il 27 maggio l’incontro promosso dalla Lega a Levico Terme

Pubblicità

Pubblicità



Si terrà venerdì 27 maggio a Levico Terme il primo incontro informativo promosso dalla Lega in Provincia Autonoma di Trento.

Alle 20.00 nella sala consigliare del comune interverrà il capogruppo della Lega in commissione giustizia alla Camera Roberto Turri per spiegare le ragioni del sì ai referendum sulla giustizia che il 12 giugno prossimo gli elettori saranno chiamati a esprimere il loro voto.

Insieme a lui interverranno anche i deputati Diego Binelli e Mauro Sutto, la senatrice Elena Testor, il consigliere provinciale Roberto Paccher, il segretario organizzativo della Lega Trentino Gianni Festini Brosa e il consigliere comunale del comune ospitante Aldo Chirico.

Pubblicità Pubblicità

“Crediamo che sui referendum ci sia poca informazione e omertà da parte della maggior parte dei partiti politici – spiega Diego Binelli – per questo motivo crediamo necessario iniziare una serie di appuntamenti sul territorio per richiamare l’attenzione dei cittadini sul tema della giustizia.

Abbiamo sei milioni di processi arretrati, e ricordo che oltre all’imputato c’è anche la parte lesa – continua Binelli – tempi biblici pari a più del doppio dei Paesi civili con il pericolo che a causa della decorrenza dei termini responsabili di reati escano di galera. Di contro, abbiamo 1.000 carcerazioni all’anno di soggetti ingiustamente detenuti, più di tre al giorno. Lo Stato paga 28 milioni di euro all’anno in risarcimenti per ingiusta detenzione. È giustizia questa? Credo proprio di no – conclude Binelli –questa volta la riforma la può fare il popolo.”

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità