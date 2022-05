Ok al bando da 15 milioni per il fotovoltaico

Pubblicità

Parere positivo unanime da parte della seconda commissione alla proposta di delibera sul bando Fesr che ha l’obiettivo di incrementare la produzione di energia da pannelli fotovoltaici da parte delle imprese.

Il finanziamento (a disposizione ci sono 15 milioni) è importante, il 40% per la fornitura, l’installazione, i sistemi di accumulo dell’energia e le spese tecniche per i pannelli per le Pmi e il 30% per le grandi imprese.

Per le piccole imprese i contributi, sotto i 200 mila euro, sono previsti in esenzione, in “de minimis” per gli investimenti delle aziende più grandi.

Il bando prevede una procedura di valutazione: verranno valorizzate col massimo del punteggio le comunità energetiche e la possibilità di cumulo con i finanziamenti statali.

Punteggio alto anche per i punti di ricarica delle auto elettriche e si premia l’installazione sui tetti dei pannelli fotovoltaici. Per accedere è richiesta la diagnosi energetica sugli effetti dei pannelli fotovoltaici.

C’è poi la possibilità di una rendicontazione nei termini dei due anni in conseguenza delle difficoltà di consegna. Un bando che va incontro alle esigenze evidenziate dalle aziende. La graduatoria è a sportello, cioè senza termini di scadenza e fino all’esaurimento dei fondi che potranno essere reintegrati. Le domande verranno aperte a metà giugno.

