«Italia. Quale futuro»: auditorium sold out per il dibattito che si è tenuto lunedì a Cles

Pubblicità

Pubblicità



Auditorium sold out al Liceo B. Russel Lunedì 23 maggio per il dibattito “Quale futuro?” L’argomento ha riguardato il possibile futuro dell’Italia dopo l’emergenza sanitaria e la guerra tra Russia e Ucraina.

L’evento è stato organizzato da privati cittadini composto dalle più svariate categorie, quali agricoltori, commercianti, operai, artigiani, professionisti e docenti. Durante le oltre due ore di dibattito si è parlato di libertà che sono venute a mancare durante la pandemia, di vaccini, di finanza, della situazione del governo, di economia, filosofia, sanità e delle gestione dei comuni da parte sei sindaci.

I dubbi sul nostro futuro rimangono. Questo almeno quanto emerso durante il dibattito. Una serata che ha diviso il pubblico presente che è stato molto partecipe, anzi, forse anche troppo, soprattutto quando si è toccato l’argomento sensibile dei vaccini. (qui puoi vedere tutto il dibattito)

Pubblicità Pubblicità

Al dibattito erano presenti il Dott. Fabio Biasi, garante dei diritti dei minori al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, la Dott.ssa Ilaria Brunelli, Consigliere Comunale del comune di Bassano del Grappa, l’Ing. Silvano Dominici, Presidente delle Comunità della Val di Non, il Dott. Samuel Valentini, Sindaco del comune di Ville d’Anaunia, l’editore de «La Voce del Trentino», «La Voce di Bolzano» e «Voce24news» Roberto Conci, ed il Dott. Diego Fusaro, noto saggista e opinionista laureato in filosofia della storia.

Ottima e professionale si è rivelata la moderazione dell Avvocato Vito Apuzzo, ex Vicesindaco ed ex Assessore alla Cultura del Comune di Cles, che in alcuni momenti ha dovuto calmare gli animi degli spettatori che si sono trasformati in tifosi di uno e dell’altro relatore.

Valentini, Dominici e Brunelli, hanno portato la loro esperienza di persone delle istituzioni sottolineando come durante la pandemia le difficoltà siano state innumerevoli. Fabio Biasi invece ha più volte ricordato le incongruenze delle scelte del governo che in alcune scelte si è dimostrato lontano dalle esigenze delle persone.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Il saggista Diego Fusaro, molto applaudito dal pubblico, ha affrontato le tematiche dal punto di vista filosofico approfondendo argomenti relativi al diritto costituzionale e alla limitazione della libertà nel periodo della pandemia. Il nostro editore invece ha ricostruito tutto il percorso della pandemia e i primi drammatici momenti ricordando anche che i vaccini erano l’unica via percorribile che alla fine hanno salvato 150 mila vite in Italia.

Unico momento di nervosismo un piccolo scontro appunto fra Roberto Conci e Diego Fusaro sui vaccini che ha scatenato il pubblico dell’auditorium. Un evento riuscito molto bene e la cui partecipazione è andata oltre le più rosee previsioni. (clicca qui per vedere l’intero dibattito)

Sotto la gallery a cura di Bruno Battocletti

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità