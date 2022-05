I sindacati contro Dorigatti di «Sportivando»: «Faccia anche un po’ di autocritica»

Pubblicità

Pubblicità



Il presidente dell’associazione sportiva Sportivando Ivan Dorigatti ha esternato il suo malessere in proposito delle difficoltà a trovare personale per le colonie estive.

Per la carenza di personale Dorigatti incolpa la legge 322 del 2018, la scarsità di giovani, la loro esiguità disponibilità.

Dopo le sue dichiarazioni insorgono i sindacati che non sono per nulla d’accordo con lui, e anzi, ricercano le motivazioni della mancanza di personale in altre motivazioni molto diverse da quelle espresse da Dorigatti. «Il presidente di Sportivando dovrebbe fare una sana autocritica, così così potrebbe far emergere nuove ragioni» – osserva il Segretario Generale UILTemp Del Trentino Lorenzo Sighel che continua: «Mi torna alla mente lo sconforto dei tanti ragazzi che negli ultimi anni si sono rivolti alla nostra organizzazione sindacale lamentando il discutibile trattamento subito durante la loro esperienza lavorativa proprio a Sportivando. Al di là dei casi individuali – ragazzi mortificati per aver manifestato problemi di salute, personale che, ingaggiato per svolgere attività ricreative estive, deve fare di tutto, compreso guidare mezzi malmessi e poco sicuri anticipando i soldi per il carburante, o gestire ragazzi con serie problematiche fisiche e mentali senza un’opportuna qualificazione – quello che emerge è un quadro di prestazioni occasionali che, a nostro parere, andrebbe convertito in lavoro subordinato inquadrato da un ccnl come quello delle cooperative sanitarie».

Pubblicità Pubblicità

Sighel poi affonda il colpo dichiarando anche che «Dopo diverse segnalazioni, l’interessamento dell’Ispettorato del lavoro, la formulazione dei conteggi per alcuni ex collaboratori e il coinvolgimento di un legale, da Sportivando non è arrivato il benché minimo segnale, a testimonianza dello scarso interesse dell’associazione nei confronti di chi si è messo in gioco per l’associazione».

«D’altronde le voci girano e le testimonianze di chi ha collaborato con Sportivando vivendo un’esperienza complessivamente negativa non aiuteranno certo ad aumentare il reclutamento» – Conclude Sighel

Pubblicità Pubblicità