Embargo petrolio, salta l’accordo Ue. “No” dell’Ungheria che proclama lo stato di emergenza

“L’Ucraina deve vincere la guerra e l’aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico”: questo il messaggio dell’Europa da parte di Ursula von der Leyen. Anche se la posizione dell’Europa sul conflitto in Ucraina appare piuttosto chiara, il nuovo pacchetto sanzioni europee, quelle che dovrebbero colpire anche il petrolio russo si ferma.

Arriva quindi, una fumata nera da Bruxelles sullo stop alle importazioni di petrolio russo. La misura non ha ancora trovato il sostegno da tutti i Governi nazionali e certamente non lo troverà al prossimo incontro, quando i ventisette, si incontreranno a Bruxelles per un summit europeo straordinario. Ad ammetterlo è la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,

L’Ungheria, infatti, continua ad opporsi, con Orban che ribadisce il suo no a “discutere il pacchetto di sanzioni a livello di leader in assenza di un consenso”. Intanto, proprio il leader ungherese avrebbe proclamato lo stato di emergenza nel suo Paese a causa della crisi in Ucraina, con cui confina a nord – est.

“Il mondo è sull’orlo di una crisi economica”: ha dichiarato Orban, motivando la sua decisione, con la necessità, di reagire immediatamente a ogni situazione. Tra i motivi che l’avrebbero portato a questo passo, anche l’importanza di salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionale del Paese, per assicurarsi di rimanere fuori dalla guerra. Una presa di posizione quella dell’Ungheria che farebbe temere anche un possibile allargamento del conflitto.

