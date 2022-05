Concessioni balneari verso l’intesa, Salvini: “Bisogna lavorarci su ma sono fiducioso”

Pubblicità

Il giorno dopo il monito del Presidente del Consiglio, molti leader di partito vedono vicino l’accordo per il ddl concorrenza e anche quello sulle concessioni balneari. Quasi tutti convergono verso lo stesso obiettivo, da Letta, ai Cinque Stelle, fino a Salvini che ammette: “Sui balneari bisogna lavorarci su, ma sono fiducioso”.

Ormai è chiaro come nessuno, vuole e può far saltare il Pnrr, quei 200 miliardi di euro fondamentali per evitare la recessione in Italia, ma a rischio in caso di mancate riforme.

Intanto, rispondendo alle richieste di Draghi, lunedì 30 maggio si cominceranno le votazioni in aula, cercando di rispettare i termini imposti da Bruxelles. “Vogliamo chiudere un provvedimento importantissimo per il Pnrr, su questo si basano le risorse economiche destinate al nostro Paese”: dice Draghi.

Ad oggi, l’accordo sui balneari non è ancora completo, ma sembra sbloccarsi quel nodo che stava infiammando le forze di Governo.

Il testo ancora da definire, prevede una valutazione del valore effettivo e indennizzi più alti per i titolari delle concessioni balneari. La messa in gara invece, resterebbe entro il 2023, ma in caso di contenziosi slitterebbe orientativamente al 2024. Nonostante il clima appia piuttosto collaborativo, i vari gruppi si sarebbero riservati ulteriori approfondimenti sulla mediazione in sede di discussione.

