XIV edizione del progetto «Tu sei»: oggi la cerimonia al Melotti di Rovereto

E’ giunto alla sua XIV edizione “Tu sei”, il tradizionale progetto di collaborazione tra scuola e impresa che vede impegnate Confindustria Trento e Provincia autonoma di Trento, con il supporto di Sparkasse, nel promuovere iniziative di sistema capaci di far dialogare aziende e studenti attraverso la condivisione di esperienze comuni.

Oggi presso l’Auditorium Fausto Melotti del Mart, si sono tenute le premiazioni dedicate alle migliori realizzazioni dei progetti annuali e biennali presentate dagli istituti scolastici provenienti da tutto il Trentino, con l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana e l’amministratore delegato e direttore generale di Sparkasse Nicola Calabrò. Erano presenti anche: Stefania Segata, vicepresidente di Confindustria Trento con delega al Capitale umano e giovani; Viviana Sbardella, sovrintendente scolastico della Provincia; Roberto Busato, direttore generale di Confindustria Trento; Cristina Ioriatti, dirigente Servizio provinciale formazione professionale, terziaria e funzioni di sistema.

“Tu sei è un progetto consolidato che premia la collaborazione fra la scuola e l’impresa – è il commento dell’assessore Bisesti -, uno dei tratti caratterizzanti della nostra amministrazione è proprio quello di potenziare il sistema della formazione professionale dal punto di vista della qualità, della diversificazione dei percorsi formativi e della loro ‘spendibilità’ nel mercato del lavoro.

Da questo punto di vista il Trentino è davvero un sistema unico dove, a parità di eccellenza dell’offerta, vi sono innumerevoli percorsi e scelte che i nostri ragazzi possono fare. E lo vediamo oggi – conclude l’assessore provinciale, nella qualità dei progetti premiati, nell’entusiasmo dei nostri studenti, nell’efficiente sinergia che si è instaurata fra mondo scolastico e realtà produttive, questa è la strada giusta”.

“È indubbio che le persone siano sempre la risorsa più importante delle nostre aziende– dichiara il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana-. Se vogliamo allora contribuire alla crescita del nostro sistema industriale mi sembra chiaro che iniziative come questa siano necessarie, costruire un dialogo sincero con gli studenti e le studentesse deve essere il nostro primo passo. Infine vedo anche un altro punto di vista, di cui spesso ci dimentichiamo, cioè il costante ascolto delle nuove generazioni come linfa vitale di forti alleanze tra imprese, scuole e territori.

“Per Sparkasse investire nei giovani è un fattore chiave lavoro: come banca leader, radicata nel territorio, vogliamo essere un polo attrattivo per i giovani talentuosi che hanno voglia di intraprendere un percorso di crescita in una realtà dinamica ed in continua evoluzione – dichiara Nicola Calabrò, amministratore delegato e direttore generale di Sparkasse -. In tal contesto condividiamo pienamente l’inserimento della nuova area di progetto TU SEI SOSTENIBILE, introdotta per quest’ultima edizione 2021/22. Ricordo che Sparkasse proprio in questi giorni ha ottenuto l’importante riconoscimento “Leader della sostenibilità”, nell’ambito del concorso ideato da “Il Sole 24 Ore” per premiare gli sforzi delle imprese più impegnate nella svolta green”.

La partecipazione al “Tu sei” si conferma cospicua anche quest’anno: 16 realizzazioni svolte che hanno coinvolto 438 studenti, 20 imprese e 18 istituti scolastici.

I progetti vincitori di quest’anno sono: per la categoria realizzazioni biennali Istituti Comprensivi

Istituto Comprensivo di Avio con Falconeri Srl; per la categoria realizzazioni annuali Istituti di Formazione professionale CFP ENAIP di Ossana con Nitida Immagine Srl; per la categoria realizzazioni biennali Istituti di Formazione professionaleIFPA di Levico Terme con Dr. Schär Spa; per la categoria realizzazioni annuali Istituti secondari di secondo grado ITT “M. Buonarroti” di Trento con Roverplastik Spa; per la categoria realizzazioni annuali Istituti secondari di secondo grado Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Trento con GPI Spa; per la categoria realizzazioni biennali Istituti secondari di secondo grado

Liceo delle Arti – Liceo Artistico “A. Vittoria” di Trento con La Sportiva Spa.

Dalla commissione del progetto sono state assegnate delle menzioni particolari, nello specifico:

MENZIONE SPECIALE per la concreta realizzazione di oggetti artistici e funzionali di grande bellezza

Liceo delle Arti – Liceo Artistico “A. Vittoria” di Trento con Trentofrutta Spa

MENZIONE SPECIALE per espressione del “Made in Italy”, simbolo di bello e ben fatto che coniuga in modo eccellente le competenze STEM con quelle artistiche

Liceo delle Arti – Liceo Artistico “A. Vittoria” di Trento con Adige Spa – BLM Group