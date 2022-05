Violento scontro auto moto, grave centauro 44 enne

Pubblicità

Il violento scontro è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 maggio, pochi minuti dopo le 16:30, in Vallagarina sulla strada statale 240 Loppio e Valle di Ledro tra la borgata moriana e la frazione di Loppio nei pressi dell’attività commerciale ricettiva Fanum

Una moto Ducati con a bordo un centauro 44 enne e una vettura Audi A4 cabrio, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro che è finito col suo mezzo fuori strada.

In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ospedale di Rovereto, e vista la grave dinamica dell’incidente è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso atterrato nei prati proprio accanto al Fanum.

In supporto al personale sanitario e alla messa in sicurezza dell’area sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Mori. Il centauro dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato trasferito con l’elicottero al Santa Chiara di Trento in codice rosso. Dalle informazioni ricevute dai medici del pronto soccorso trentino le sue condizioni sarebbero gravi.

Per i consueti rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Riva del Garda. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni con lunghe code arrivate anche nella galleria di Tierno, fino a sera.

