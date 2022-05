Università Bocconi di Milano: come si accede a questo prestigioso ateneo?

Pubblicità

Pubblicità



La preparazione con cui si affronta il test è sicuramente fondamentale per poter raggiungere l’obiettivo di divenire allievo di questa prestigiosa università, questi test d’altronde non vertono su temi specifici, ma valutano principalmente la cultura generale e la capacità di ragionamento del candidato.

Alla luce di questo, dunque, può sicuramente essere una soluzione interessante quella di usufruire di servizi di tutoraggio specifici per i test di questo ateneo, come quelli proposti da www.studentiedocenti.it: avendo già formato tante persone poi divenute studenti di UniBocconi, i formatori di società come queste sono in grado non solo di motivare e di seguire l’allievo, ma anche di indirizzarlo verso il tipo di quesiti che ricorrono più frequentemente nei test d’accesso della Bocconi.

Ogni anno sono davvero tantissime le persone che si chiedono come si possa accedere all’Università Bocconi, quest’ateneo milanese, infatti, è senz’altro tra i più blasonati d’Italia, cerchiamo dunque di fornire delle indicazioni preziose per chi ha quest’obiettivo.

Pubblicità Pubblicità

La Bocconi, chiamata anche UniBocconi, propone un’offerta formativa molto variegata focalizzata sulle discipline economiche, giuridiche, sociali e politologiche, la quale include lauree triennali, lauree specialistiche, lauree a ciclo unico (giurisprudenza) e master post lauream.

Autentica eccellenza di quest’ateneo è inoltre SDA Bocconi School of Management, una delle più importanti graduate business school d’Europa che propone molteplici percorsi di formazione manageriali di alto profilo.

Come si articola la selezione da parte di UniBocconi – Possiamo anzitutto sottolineare che l’accesso ai percorsi formativi di quest’ateneo privato non è libero, è infatti necessario sottoporsi ad una selezione. Mentre nella grande maggioranza dei casi i test di accesso ai corsi di laurea vertono esclusivamente sul superamento di un apposito test, l’Università Bocconi prevede una formula particolare.

Pubblicità Pubblicità



Anche per l’UniBocconi bisogna sostenere un test, tuttavia l’esito della prova non è il solo aspetto che determina l’esito della selezione: l’ammissione a questo ateneo dipende dal risultato di questa prova per il 55%, al contempo viene valutato anche il curriculum scolastico, il quale “pesa” sul processo selettivo per il 43%, ed eventuali certificazioni linguistiche, che comunque non sono obbligatorie, nella percentuale del 2%.

L’Università Bocconi prevede dunque una selezione più approfondita, in cui vengono considerate sia le performance dello studente nel suo percorso scolastico che l’esito della prova d’accesso.

È interessante sottolineare che il test ufficiale che sancisce la possibilità di iscriversi a quest’università viene svolto online, ciò consente ai candidati di partecipare alla prova senza dover viaggiare e senza dover affrontare spese e problemi logistici; per garantire la totale regolarità del test svolto, tuttavia, è fondamentale attenersi scrupolosamente alle procedure indicate, perché l’ateneo pretende ovviamente un’impeccabile regolarità.

Tempistiche: l’ideale è prenotare molto prima di conseguire la Maturità – Le tempistiche di effettuazione dei test variano di anno in anno. A livello generale, ad ogni modo, è sicuramente un buon consiglio quello di prenotare il proprio test il prima possibile: UniBocconi offre infatti delle finestre temporali antecedenti rispetto all’effettuazione degli esami di Maturità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità