Un successo il raduno dei gruppi storici a Palazzo Arzberg Freihaus, che farà da cornice anche al “Festival delle Pro Loco nonese”

Pubblicità

Pubblicità



Domenica scorsa, 22 maggio, Palazzo Arzberg Freihaus ad Arsio ha ospitato il 6° Raduno dei Gruppi Storici Trentini. E non sono mancati i momenti di commozione e di allegria.

Un raduno che ha visto uniti tutti i Gruppi storici del Trentino in un sereno clima di fratellanza, di unione e di intensa collaborazione.

L’evento organizzato dal Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS ha visto il plauso e i complimenti di tutti i gruppi partecipanti e delle tante autorità politiche presenti. La manifestazione ha avuto il via alle 10.30 con un corteo storico: un fiume di persone ha sfilato in abito d’epoca partendo da Arsio fino a giungere a Traversara e ritorno.

Pubblicità Pubblicità

Un viaggio a ritroso nel tempo che ha visto rappresentate tutte le epoche storiche dal 1200 fino a giungere al 1800.

Ad aprire il corteo il sindaco del Novella Donato Preti, la presidente del Corist Alessia Platzer, il presidente del Gruppo Arzberg Mirko Ceccato, l’onorevole Martina Loss (che per l’occasione indossava un abito imperiale), l’assessore regionale Lorenzo Ossanna, il presidente del consiglio comunale di Novella Fabrizio Paternoster, l’assessore alla cultura di Novella Rodolfo Segna, il segretario del Mart Franco Panizza e Caterina Dominici in abito d’epoca.

Dietro di loro il gruppo organizzatore Arzberg Valle di Non e a seguire tutti i gruppi partecipanti in ordine cronologico d’epoca rappresentata: i Luporum Filii (1200), gli Arcieri Storici de Persen – Compagnia dell’Aspido Sordo (1300), la Gualdana del Malconsiglio (1300), i Cavalieri di Andriano (1300), il gruppo Brianza Medioevale Compagnia del Corvo (1300), il Gruppo Storico Antico Rango (1400), l’Associazione culturale Lebrac (1500), I Gropi di Anaunia (1500), il Comitato Charta della Regola di Cavareno (1600), l’ Associazione Storico Culturale Noi nella Storia (1700), il gruppo Non solo Teatro Levico Terme (1800), la Società di Danza Circolo Tridentum (1800) e il Comitato Tradizioni, Usi e Costumi Arcensi (1800).

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Subito dopo pranzo il Gruppo storico culturale Arzberg ha stretto un patto di amicizia con il gruppo Brianza Medioevale Compagnia del Corvo di Giussano. A far da testimoni e a firmare l’atto il sindaco di Novella Donato Preti e il consigliere comunale di Villa d’Adda Edoardo Siniscalchi. Il documento è stato poi sottoscritto dal presidente del gruppo Arzberg Mirko Ceccato e dal presidente del gruppo Brianza Medioevale Compagnia del Corvo Renato Maria di Forti.

Si è poi passati alla consegna della targa ricordo dell’evento, a condurre questo momento Mirko Ceccato coadiuvato dalla giornalista Lara Rigotti. Le prime targhe in un momento di vera commozione sono state donate ad Aleksandra Menapace e Giorgio Menapace, rispettivamente figlia e fratello del compianto Lino Menapace, a cui è stato dedicato il raduno, e a seguire alle autorità presenti, al direttivo Corist e ai rappresentanti di tutti gruppi storici partecipanti. Tra le varie consegne è stata particolarmente sentita quella a Margherita Valentini, prima presidente Corist. Un momento che è stato vissuto con toccante emozione.

A seguire i vari gruppi partecipanti hanno potuto esibirsi nelle loro arti, spari con il cannone, duelli, tiri con l’arco, balli ottocenteschi, momenti conviviali e di interazione tra i vari gruppi.

Tra le atre autorità presenti all’evento il commissario della Comunità di Valle Silvano Dominici, la consigliera provinciale Paola Demagri, il consigliere provinciale Denis Paoli e il presidente della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Roberto Graziadei.

La rassegna “Maggio a Palazzo”, però, non termina qui: sabato e domenica prossimi, 28 e 29 maggio, sempre nei giardini della nobile dimora, si svolgerà il “Festival delle Pro Loco nonese”.

Si partirà sabato con un concerto del Gruppo “Ma Noi Non” con un tributo ai Nomadi. A seguire fino alle 2 di notte DJ Drino intratterrà i presenti con la sua musica a 360°.

Nella giornata di domenica, a partire dalle 10 e fino alle 17, ci sarà l’esibizione musicale del Gruppo DoubleFun Acustic Duo. Saranno inoltre presenti i Lacchè di Romeno e la Compagnia Filippini di Verona, gemellata con il Gruppo Arzberg.

Nelle due giornate le varie Pro loco presenteranno nei loro stand le attività 2022.

Saranno presenti anche domenica le bancarelle dell’artigianato locale, dei prodotti tipici e antiquarie, nelle due giornate sarà inoltre attivo il servizio bar e ristoro. Sarà poi sempre possibile, naturalmente, visitare Palazzo Arzberg Freihaus.