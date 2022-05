Swim Family: l’offerta dell’estate 2022 per le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass

Pubblicità

Pubblicità



“La Giunta provinciale – ha dichiarato l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana – desidera con questa misura economica, rinnovata anche per la prossima estate, dare sostegno concreto alle famiglie che potranno così usufruire dei centri acquatici con tariffe agevolate.

La novità di questa edizione 2022 – ha proseguito – riguarda i nonni, che potranno accedere alle piscine che aderiscono all’iniziativa, assieme o in sostituzione dei genitori, con le stesse scontistiche. Un intervento, quest’ultimo, che vuole riconoscere il grande ruolo dei nonni, che danno un supporto importante alle famiglie nella conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro”.

L’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, vista la stagione estiva, intende agevolare le famiglie anche negli accessi alle piscine e ai centri acquatici. La famiglia, se in possesso dell’EuregioFamilyPass, può ottenere tariffe agevolate purché si presenti unita alle casse con genitori e figli (di età inferiore ai 18 anni) e, da quest’anno, la promozione è estesa anche ai nonni. Questa agevolazione va ad aggiungersi ai servizi attivi che comprendono scontistiche nell’accesso a musei, castelli, trasporti pubblici, parchi tematici, ristoranti, impianti sciistici (maggiori informazioni qui: https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass).

Pubblicità Pubblicità

Le piscine aderenti a “Swim family” sono: centro sportivo “Manazzon” di Trento, centro sportivo Trento nord di Gardolo, le piscine di Prabi (Arco), Pergine Valsugana, Levico Terme, Borgo Valsugana, Castel Ivano, Borgo Chiese e Marostica (VI) L’accordo rimane sempre aperto a nuove eventuali adesioni di altri impianti natatori.

Per ottenere lo sconto è necessario esibire alla cassa della piscina aderente all’iniziativa la tessera EuregioFamilyPass nominativa e valida per l’anno in corso 2022. Ecco di seguito un estratto del pacchetto con le tariffe e i servizi scontati:

A) Centro sportivo “Manazzon”, via Fogazzaro 4, Trento

Pubblicità Pubblicità



Centro sportivo Trento nord, via 4 Novembre 23/4, Gardolo (TN)

TARIFFA: Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto lo sconto del 10% sulla tariffa di ingresso giornaliera; lo sconto viene riconosciuto per l’ingresso di ciascun componente del nucleo familiare con figli di età inferiore a 18 anni; per i bambini fino a 6 anni è prevista la gratuità. Il nucleo familiare deve entrare compatto in piscina, acquistando un biglietto giornaliero. Lo sconto viene riconosciuto anche per l’ingresso in piscina dei nonni, assieme o in alternativa ai genitori, che accompagnano i nipoti e viene applicato sulle tariffe stagionali estive 2022, dall’apertura dei Lidi prevista dal 28 maggio 2022 al 4 settembre 2022.

B) Piscine di Pergine Valsugana, Levico Terme, Borgo Valsugana, Castel Ivano, Marostica (VI).

TARIFFA: Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto lo sconto del 10% su ingressi, corsi, allenamenti, ingresso Spa di Pergine Valsugana e campus sportivi. Lo sconto del 10% viene riconosciuto per l’ingresso di ciascun componente del nucleo familiare con figli di età inferiore a 18 anni; il nucleo familiare deve entrare compatto in piscina; lo sconto viene riconosciuto anche per l’ingresso in piscina dei nonni assieme ai nipoti e viene applicato sulle tariffe stagionali estive 2022.

C) Piscina di Prabi (Arco), via Legionari Cecoslovacchi, 14.

TARIFFA: Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto lo sconto del 20% sulla tariffa di ingresso per i bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni, a fronte del pagamento della tariffa intera da parte dell’adulto (genitori o nonni). Lo sconto del 20% viene riconosciuto sulle tariffe stagionali estive 2022.

D) Piscina di Borgo Chiese (TN), via Roma n. 7 (Aquaclub Valle del Chiese).

TARIFFA: Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto lo sconto del 10% sulle tariffe stagionali estive riferite all’anno 2022. Lo sconto verrà applicato ad ogni membro della famiglia. Il nucleo familiare deve entrare compatto in piscina e l’agevolazione è estesa anche ai nonni.

Si ricorda che l’EuregioFamilyPass può essere utilizzata nei tre territori aderenti al progetto e cioè Trentino, Alto Adige e Tirolo. Per attivare la card online – che è gratuita – la procedura è semplice e veloce al seguente link: https://fcard.trentinofamiglia.it/

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità