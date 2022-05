Stop a patto di stabilità anche nel 2023. Bruxelles richiama l’Italia: “Rientrate nel debito e tagliate le tasse sul lavoro”

Pubblicità

“L’aggressione della Russia in Ucraina continua a creare incertezza, lo scenario economico e geopolitico europeo ha subito un cambiamento drammatico”: queste le parole del vicepresidente della Commissione Europea che hanno introdotto alcune raccomandazioni contenute nel cosiddetto “pacchetto di Primavera”, in cui Bruxelles mette in chiaro previsioni, moniti e strategie per il prossimo semestre.

“Siamo lontani da una normalità economico e non stiamo proponendo di tronare ad una spesa illimitata”: aggiunge Gentiloni, giustificando la scelta della Commissione al nuovo stop del patto di stabilità nel 2023.

Oltre a spiegare come l’estensione della clausola di salvaguardia nel 2023 riconosca l’elevata incertezza e i forti rischi al ribasso, bacchetta quei Paesi che richiedono maggiori aggiustamenti nelle politiche di bilancio.

Tra questi, anche l’Italia che in autunno finirà sotto la lente della commissione a causa degli eccessivi squilibri, dettati da vari fattori. A cominciare dalla vulnerabilità dell’elevato debito pubblico, dal fragile mercato del lavoro, la debole crescita della produttiva e l’estrema debolezza del mercato finanziario.

Un insieme di squilibri macroeconomici che hanno seguito delle raccomandazioni nel ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro, attuare la legge sulla riforma fiscale e aumentare l’efficienza del sistema, ma non solo. A queste, si aggiungono anche l’allineamento dei valori catastali e la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, iva compresa. Per Gentiloni allineare la posizione italiana a queste raccomandazioni significa accedere a quei 200 miliardi del Pino nazionale di ripresa e resilienza, fondamentali per la ripresa dell’economia.

