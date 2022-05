Sabato 28 il convegno distrettuale del Vigili del fuoco volontari di Gardolo

Pubblicità

Pubblicità



Fine settimana ricco di appuntamenti per i Vigili del fuoco volontari di Gardolo e per tutto il sobborgo. Si parte giovedì 26 con la “Cena con delitto” in piazzale Neufahrn per proseguire poi venerdì con una serata musicale.

L’appuntamento clou invece è per sabato 28 al teatro Gigi Cona con il Convegno distrettuale per i 150 anni del Corpo. Nel pomeriggio – sempre di sabato – si svolgerà anche la Tandem trail run.

Domenica infine la sfilata per le vie del paese, la consegna delle benemerenze ed a seguire serata in musica.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità