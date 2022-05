Operaio ustionato in volto da un ritorno di fiamma: incidente sul lavoro a Romeno

Pubblicità

È successo questa mattina, martedì 24 maggio poco dopo le 10, quando un operaio è rimasto ustionato in volto da un ritorno di fiamma. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro, questa volta accaduto a Romeno, in Val di Non.

Stando alle prime informazioni, l’uomo stava scaricando il Gpl nella cisterna quando, per motivi ancora da definire, il materiale avrebbe preso fuoco, investendo al volto l’uomo.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento dell’operaio che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i sanitari e i carabinieri per effettuare i rilievi e definire le dinamiche dell’accaduto.

