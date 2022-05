Le previsioni di Meteotrentino indicano probabilità media di temporali intensi con grandine

Pubblicità

Oggi in serata possibili temporali localmente intensi con grandine in Trentino. Il bollettino probabilistico per la protezione civile riporta infatti un codice 2 “probabilità media” (ieri era 1), in una scala da 1 a 3, per il rischio forti temporali nella serata odierna.

Nel dettaglio le previsioni indicano per la giornata di oggi, soprattutto in serata, possibili rovesci e temporali in rapido movimento verso nordest. I temporali potranno risultare localmente intensi, con grandine, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e, su aree ristrette, accumuli di 10-20 millimetri o più in poche decine di minuti.

Anche per la giornata di domani, che vedrà il passaggio del Giro d’Italia attraverso il Trentino, sono probabili precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporalesco. Già dallo scorso fine settimana la Protezione civile del Trentino aveva segnalato la possibilità di forti temporali fino a mercoledì 25 compreso.

