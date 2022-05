E’ morto Annibale Bianchi, originario di Lardaro: aveva partecipato al raduno degli Schutzen in Passiria

Pubblicità

Aveva partecipato domenica scorsa al raduno degli Schutzen a San Martino in Passiria con la sua Compagnia di Roncone e nulla faceva presagire la tragedia che si è verificata ieri a Roncone.

Mentre si trovava sul suo maso sopra il lago di Roncone assieme alla moglie, Annibale Bianchi di 75 anni è caduto esamine colpito da un infarto.

Inutile il pronto intervento dei sanitari allertati dalla moglie, giunti sul posto anche con l’elicottero. I tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo vani.

Annibale Bianchi era nativo di Lardaro ma da anni era residente a Vestone in provincia di Brescia, dove aveva lavorato fin dalla sua gioventù come custode forestale ma era molto attaccato al suo paese e ora che era in pensione vi tornava spesso.

La sua improvvisa morte ha lasciato nello sconcerto gli abitanti di Sella Giudicarie, dove era molto conosciuto e stimato.

Articolo scritto in collaborazione con Silvano Capella

