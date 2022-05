Domani l’inaugurazione della nuova sede per la School of Innovation UniTrento

Pubblicità

La School of Innovation dell’Università di Trento inaugura una nuova sede in via Tomaso Gar 16/2, nel cuore della zona universitaria a pochi passi dai dipartimenti di Lettere e Filosofia, Economia, Sociologia e Giurisprudenza.

I nuovi spazi, ampi e adatti ad accogliere attività di coworking e didattica innovativa, sono pensati per favorire l’incontro tra mondo accademico e realtà imprenditoriali del territorio, per allenare studenti e studentesse a ragionare su casi e problemi reali, in vista dell’entrata nel mondo del lavoro. I nuovi spazi della School of Innovation saranno inaugurati domani, mercoledì prossimo, 25 maggio alle 15 in una cerimonia nella sede appena ristrutturata di via Tomaso Gar 16/2.

Al taglio del nastro interverranno il rettore Flavio Deflorian, la presidente di HIT-Hub Innovazione Trentino, Ivonne Forno, il presidente del Cda UniTrento, Daniele Finocchiaro, insieme al direttore della School of Innovation, Sandro Trento e all’attore e regista Andrea Albertini.

