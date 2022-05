Coordinamento imprenditori: «Cultura volano di economia e promozione del territorio: bene gli incentivi»

Pubblicità

Si è tenuta ieri pomeriggio l’audizione presso la Quinta Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento da parte del Coordinamento provinciale imprenditori.

Sul tavolo, il disegno di legge n. 56 per il sostegno alle attività culturali in conseguenza degli effetti della pandemia e il disegno di legge n. 138 in tema di disciplina sulle politiche culturali provinciali.

«Siamo convinti – scrive il Coordinamento nel documento di osservazioni consegnato alla presidente Alessia Ambrosi – che la cultura e le politiche culturali sono tra i principali elementi fondanti dell’identità di una società, fattore di aggregazione e di coesione delle persone e delle comunità, fonte di innovazione, fondamento della crescita della democrazia. La cultura risulta inoltre volano di sviluppo sostenibile: giusto il riconoscimento nei principi e finalità del DDL n. 138/2022. Non da ultimo, se mai ce ne fosse stato bisogno, va detto che è cresciuta la consapevolezza di suo importante ruolo economico e di promozione del territorio».

«Non solo molte attività culturali sono vere e proprie attività economiche, ma in molti casi messe in rete e valorizzate costituiscono una leva per molta parte del tessuto economico. La presenza di attività di produzione, di offerta e di gestione di servizi degli eventi e spettacoli culturali è, e va detto, trasversale a vari settori economici: artigianato, servizi del terziario, industria, turismo ed economia cooperativa.

Vogliamo anche ricordare che cultura, arte, spettacolo, e paesaggio, anche di quest’ultimo si occupa il DDL n. 138/2022, sono strettamente connessi al turismo e all’offerta turistica provinciale e di ambito.

Pensiamo ai risvolti economici turistici prodotti dai vari eventi culturali, e vanno citati a titolo di esempio il Festival dell’Economia, le grandi mostre dell’arte, Oriente e Occidente, i Suoni delle Dolomiti, e perché non citare anche il turismo legato alla cultura enogastronomica parte dell’identità di un territorio, ed ancora il turismo culturale, naturalistico, sportivo. Da non trascurare è anche la fitta rete di iniziative prodotte da associazioni culturali locali».

«Infine, ma non certamente per importanza, va ricordato che tutto il mondo della produzione e dell’offerta culturale riveste grande valore dal punto di vista dell’occupazione interna al settore o indirettamente collegata. In questo contesto inoltre appare utile una valutazione degli effetti anche economici dell’offerta culturale e sulle ricadute positive in generale che i settori creativi e culturali possono determinare in molteplici ambiti».

Nel merito, il Coordinamento valuta positivamente interventi a sostegno del settore della cultura, così come l’idea di costituire un soggetto di coordinamento “Trentino spettacolo” per le iniziative di carattere culturale.

Sul DDL n. 138 il coordinamento pone l’attenzione sulla necessità di introdurre requisiti e criteri per valutare correttamente i progetti culturali, si dichiara favorevole all’introduzione di un Consiglio Museale Trentino e, più in generale, all’articolazione complessiva del testo in esame.