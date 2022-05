Brindisi, sorrisi e musica per i coscritti 70enni di Predaia

Pubblicità

Quella vissuta sabato 14 maggio è stata una giornata da ricordare per i coscritti nati nel 1952 di Predaia.

Il gruppo, composto da 53 coetanei, si è infatti riunito per celebrare tutti insieme i 70 anni tra sorrisi, musica e attimi trascorsi in compagnia. Senza dimenticare, naturalmente, qualche brindisi per rendere ancora più frizzante la festa.

Dopo la messa celebrata nella Basilica dei Santi Martiri a Sanzeno dal coscritto padre Saverio di Sfruz, salito in Val di Non da Milano per l’occasione, i coscritti si sono recati al ristorante “Alla Pineta” di Tavon per il pranzo.

Qui il tempo è passato velocemente fra ottimi piatti, tante risate e la rievocazione di aneddoti, avventure e marachelle condivisi tra vecchi amici.

Spazio poi a piacevoli momenti trascorsi in giardino, allietati dalla musica del “randagio” Paolo e dalle barzellette di Fulvio e Flavio. La compagnia è stata quindi ospite del coscritto Dario all’Agritur Agostini fino a sera.

Prima di salutarsi, i settantenni si sono dati appuntamento a presto, per rivivere un’altra bella e divertente giornata in compagnia. In cui il tempo sia ancora scandito dal calore dell’amicizia e dal tintinnio dei calici. Cin!

