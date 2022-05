Auto finisce fuori stada rimandendo un bilico sul ciglio della rampa

Pubblicità

Intervento pomeridiano per i vigili del fuoco di Dro che, oggi martedì 24 maggio, pochi minuti dopo le 14:00, hanno dovuto recuperare una vettura finita fuori strada e rimasta in bilico su una rampa, mentre stava salendo in località Naroncolo sopra l’abitato della frazione di Ceniga.

Fortunatamente gli occupanti della vettura sono rimasti illesi e sono riusciti ad uscire autonomamente dalla vettura.

Complesse invece le operazioni di recupero con una squadra di vigili del fuoco droati intervenuti con due mezzi e 6 uomini che con il Tirfor e il mezzo meccanico manitou. Purtroppo sul posto non si sono potuti attivare mezzi più grandi.

I vigili per rimettere il veicolo in strada hanno dovuto lavorare per due ore e solo grazie alla professionalità dei volontari il veicolo non ha subito nessun danneggiamento.

Rimane da capire la dinamica che ha portato il conducente a fare la manovra che ha rischiato di far finire tutti gli occupanti in fondo alla scarpata.

