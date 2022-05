Violento scontro tra due auto e un camion che trasporta rifiuti, due feriti gravi disagi alla circolazione stradale

Pubblicità

Incidente stradale questa mattina intorno alle 9:00 in valle dei Laghi sulla 45 bis della Gardesana tra il vecchio Mulino e l’abitato di Vezzano nel comune di Vallelaghi nei pressi di un area di sosta accanto alla pista ciclabile.

A scontrarsi violentemente due vetture e un camion che trasportava rifiuti che nell’impatto ha visto ribaltarsi il rimorchio, perdendo gran parte dei rifiuti sulla sede stradale.

In pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza dei sanitari della croce rossa della Valle dei laghi di stanza a Vezzano e vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elicottero atterrato nei prati a ridosso dell’incidente.

Per liberare le persone delle due vetture rimaste coinvolte sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vezzano, Lasino, Cadine, Sopramonte, e i permanenti di Trento che hanno aiutato a estrarre i due feriti, una 37 enne e un 40 enne per affidarli alle cure dei sanitari.

Le due persone ferite dopo essere state sbabilizzate sono state trasferite al Santa Chiara per tutte le cure del caso. Per accertare la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Trento. Il traffico è andato letterlamente in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni con deviazioni lungo la strada provinciale 18 tra Vezzano e Terlago. A gestire la viabilità vigili del fuoco di Terlago. Lunghe e complesse le operazioni di recupero del rimorchio con l’ausilio di un autogrù che si protarra’ per diverse ore.

