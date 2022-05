Vendita libri in Biblioteca: tutto ad un euro per gli ultimi giorni

Pubblicità

Ha riscosso un notevole interesse da parte del pubblico la vendita di libri dismessi dalla Biblioteca comunale.

Per concludere l’iniziativa, da martedì 24 maggio tutti i libri rimasti invenduti saranno proposti alla cifra di un euro al pezzo.

Rimangono a disposizione del pubblico di lettori libri di varia natura: narrativa, arte, fai da te, architettura, fotografia, orticoltura e piante, medicina e salute, storia, pedagogia, psicologia, religioni, concorsi ed esami, avventura e montagna, natura e scienze, informatica e tecnologia, politica e società, economia e diritto, storie vere, per ragazzi e adolescenti, in lingua straniera, dvd, nonché diverse pubblicazioni di cultura trentina.

I libri sono esposti al piano terreno della Biblioteca centrale, con accesso da Passaggio Peterlongo 5, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 18.00.

Per accedere alla sala vendite sarà necessario indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e sottoporsi al controllo della temperatura corporea.

L’accesso sarà consentito a gruppi composti al massimo di 30 persone per volta, che potranno trattenersi per non più di 25 minuti, superati i quali dovranno lasciare l’area vendita per fare posto al gruppo successivo.

