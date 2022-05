Vasco Rossi replica ai «lamentoni» trentini: «Siete mai stati ad un festival-concerto prima d’ora?»

Pubblicità

Non ha peli sulla lingua Vasco Rossi, e tutte le sue pagine social, contro quelli che hanno criticato il lento deflusso del pubblico alla fine del concerto di Venerdì.

«Immagino che tutte quelle persone che scavalcano stiano tutte male ed abbiano tutte bisogno di urgente soccorso, ah no sono semplicemente dei deficienti che vogliono uscire fuori prima degli altri. Ma tutti quelli che si lamentano del fatto di aver impiegato due ore per lasciare l’Arena erano mai stati ad un festival-concerto prima d’ora?» – comincia così il post lanciato sulla pagina ufficiale dell’evento «Vasco Rossi – Modena Park» che il rocker emiliano condivide in pieno

Dopo aver dato dei deficenti a coloro che hanno attraversato i campi e quella decina che si sono avventurati lungo i binari della ferrovia la pagina trova la causa di alcune lamentele (poche in verità). «Credo che la causa di questi disordini/ritardi/calche che si vengono a creare siano proprio colpa di quelli che appena suona l’ultima nota devono tornare a casuccia di corsa e cominciano a spintonare qualunque cosa gli capiti davanti perché devono uscire subito a tutti i costi. Ma dico io mettere il culo a terra e starvene tranquilli per una mezz’ora a ripensare al fantastico concerto che avete appena visto vi costa davvero tanto? Fumarvi ‘na sigaretta, bere un’ultima birra, mangiare l’ultimo panino invece di mettervi già tutti inutilmente in fila come delle cazzo di pecore è davvero così difficile?»

E ancora: «Le cose su cui bisogna realmente indignarsi, a mio parere, sono i prezzi vergognosi di cibo e bevande e il mancato apporto d’acqua sia in bottigliette che tramite idranti per dar modo di rinfrescarsi. Una volta almeno l’acqua non si negava a nessuno ma oggi anche per quella serve il fottuto token.

Detto questo, come ogni anno, ripeto che i concerti non sono per tutti ma solo di coloro che mettono la passione davanti alle piccole difficoltà, anche organizzative, che si possono incontrare! Quest’anno a maggior ragione che non ci sono posti a sedere: se volete stare comodi e puliti aspettate l’anno prossimo e guardatevi il concerto in dvd. W I CONCERTI! FINALMENTE!!» – conclude il post sulla pagina ufficiale di Vasco Rossi – Modena Park

