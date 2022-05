Vasco Live: il governatore Fugatti vince su tutta la linea e replica ai detrattori

Pubblicità

Il governatore Maurizio Fugatti ieri sera a bocce ferme, dopo la fine dell’evento «Vasco Live», ha pubblicato sul suo profilo un video dove replica alle minoranze che hanno fin dall’inizio ostacolato con tutte le forze la prima tappa del tour di Vasco a Trento.

«Vi ricordate quando fui attaccato per aver cercato di portare Vasco Rossi a Trento?» – scrive Fugatti sotto il video e poi continua: «Il 9 febbraio scorso, all’ennesima ondata di critiche, risposi così all’opposizione in consiglio provinciale»

Nel video il governatore ricorda come le minoranze di sinistra abbiamo fin da subito ostacolato il grande evento a suon di interrogazioni e articoli sui giornali.

Ha anche accusato la sinistra di non avere una visione futuristica e innovativa del prossimo Trentino. «Avevate detto che non avremo mai venduto 120 mila biglietti e ci avevate accusato di aver comprato come provincia 40 mila biglietti. Lo abbiamo fatto per tutelare i trentini, perché volevamo che assistessero a questo grande epico evento».

Insomma, a fine evento anche il presidente ha voluto levarsi dei sassolini dalle scarpe, ricordando ancora una volta come è stata rivalorizzata un’area che la provincia aveva acquistato per 31 milioni di euro lasciandola al completo abbandono.

«È stato un concerto unico e travolgente con 120mila persone che cantavano e ballavano al ritmo di Vasco Rossi. Queste immagini dimostrano che oggi Trento è entrata nella storia della musica». E come dargli torto. Una conferma arriva anche dalle stesse opposizioni che da venerdì sera sono praticamente sparite dalla scena. Un silenzio assenso che dice tutto sul successo dell’evento e soprattutto personale di Maurizio Fugatti. Ma la cosa più incredibile è il fatto che tutto ciò che il presidente aveva previsto in questo intervento in aula consiliare si è verificato per davvero. (qui il video integrale)

