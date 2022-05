Vaiolo delle scimmie, Oms: “Situazione in evoluzione”. 92 casi confermati in 12 Paesi

Pubblicità

Pubblicità



“La situazione è in evoluzione i contagi aumenteranno”: Questo è l’avvertimento dell’Organizzazione Mondiale della sanità a fronte dei 92 casi accertati in tutto il mondo.

Di fatto, l’OMS intende estendere la sorveglianza e precisa come i casi accertati di vaiolo delle scimmie nei vari Paesi, non abbiano alcun collegamento con le zone considerate maggiormente a rischio. Questo significa, che le persone affette dal virus non hanno recentemente viaggiato nei Paesi africani, in cui la malattia è endemica.

Dunque, i 92 casi e i 28 sospetti si sono registrati in Belgio, Australia, Italia, Germania, Canada, Francia, Portogallo, Stati Uniti, Spagna, Olanda, Regno Unito e Svezia.

Pubblicità Pubblicità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però, che quella dei rapporti sessuali non è l’unica modalità di trasmissione, ma il contagio può derivare anche da un diretto contatto con secrezioni respiratorie o lesioni cutanee di un infetto. Su questo, sia la federazione dell’ordine dei medici che l’Oms precisano l’importanza di un’informazione scientifica corretta e accurata, anche per chi ha avuto contatti con un malato, in modo da fermare la diffusione del virus.

“Tutti dobbiamo essere preoccupati. Negli stati uniti stiamo lavorando per capire cosa fare, sono allo studio farmaci e vaccini per contrastare il morbo”: così ha dichiarato Biden, ma l’OMS smorza gli allarmismi. Infatti secondo l’Organizzazione, questa è una malattia che guarisce in poche settimane senza particolari conseguenze.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità