Trent’anni dall’uccisione di Falcone: “Coltivava coraggio di fronte all’arroganza della mafia”

“Con la loro professionalità e determinazione avevano inferto colpi durissimi alla mafia.

La mafia temeva Falcone e Borsellino perché avevano dimostrato che essa non era imbattibile e che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto– In questo modo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante cerimonia in ricordo della strage di Capaci ha ricordato i due grandi magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino- Falcone coltivava il coraggio contro la viltà, frutto della paura e della fragilità di fronte all’arroganza della mafia.

Falcone non si abbandonò mai alla rassegnazione o all’indifferenza”. Sono già passati trent’anni dall’uccisione di Giovanni Falcone da parte di Cosa Nostra avvenuta quel 23 maggio del 1992. Ricordarlo è fondamentale per la lotta alla mafia in favore dello Stato e della legalità.

