Strada del Menador: il tracciato percorribile, salvo la tappa del Giro d’Italia di mercoledì 25 maggio

La SP 133 di Monterovere (strada del Menador o Kaiserjägerstrasse) è stata già riaperta al pubblico e così rimarrà fino al 28 agosto 2022, escludendo naturalmente le chiusure dovute al passaggio del Giro d’Italia nella tappa di mercoledì 25 maggio Ponte di Legno-Lavarone. Lo ha deciso la Provincia autonoma di Trento, riguardo allo spettacolare tracciato interessato dai lavori di riqualificazione.

Un passo, come spiega il presidente Maurizio Fugatti, motivato dalla finalità di “valorizzare e massimizzare l’effetto attrattivo del passaggio della 17/esima tappa del Giro d’Italia, ritenuto di interesse pubblico. Consentendo quindi agli operatori economici e alle comunità interessate di trarre il massimo beneficio economico e sociale dall’evento, anche in considerazione del fatto che si è reduci di un biennio caratterizzato da congiuntura negativa per effetto della pandemia”.

Le Strutture provinciali competenti sono quindi state incaricate di mettere in atto le misure tecniche ed organizzative necessarie al mantenimento dell’apertura. Riguardo al completamento dei lavori di allargamento e messa in sicurezza, le opere che richiedono la chiusura della strada potranno riprendere esaurita la finestra di apertura.

