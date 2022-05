Sgomberato dalla Polizia Locale l’ex ostello di san Martino

Pubblicità

Nella mattinata di oggi la Polizia Locale è intervenuta nell’ex ostello di san Martino e ha sgomberato lo stabile dalla coppia abusiva che si era insediata al suo interno da oltre 15 giorni.

I residenti avevano segnalato la questione ieri al nostro giornale (leggi qui). Dopo poche ore, quindi già nella giornata di ieri, la Locale di Trento aveva fatto un primo sopralluogo trovando in effetti un 30 enne africano all’interno dello stabile.

Da oltre 15 giorni i residenti stavano vivendo un vero e proprio incubo a causa di strani rumori, urla, lamentele e violenze che si sarebbero consumate all’interno di questa struttura.

Si è anche saputo che la ragazza di poco più di 20 anni era sparita da casa dei genitori che la stavano cercando. I due comunque sono stati allontanati dalla Polizia Locale e le entrate (porte e anche finestre) sono state subito murate dagli operai (foto)

La situazione della ragazza, tossicodipendente, è piuttosto delicata infatti vive per strada e non intende tornare a casa dai genitori. La ragazza, maggiorenne e tossicodipende non vorrebbe essere aiutata.

I genitori hanno contattato il SerD e i servizi sociali che però non possono intervenire essendo la ragazza maggiorenne e non consenziente a nessun trattamento terapeutico. La ragazza e il compagno africano si sono allontanati senza opporre resistenza portando la propria roba all’esterno della struttura (foto)

