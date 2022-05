Radiazioni ionizzanti presso le strutture sanitarie: approvato il Regolamento

Pubblicità

La Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, ha approvato il Regolamento riguardante la tutela sanitaria dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso le strutture sanitarie.

“Questo regolamento disciplina le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti tutte le apparecchiature che comportano esposizioni a radiazioni, come pure per l’allontanamento dei materiali radioattivi – commenta l’assessore provinciale -. L’autorità competente a rilasciare i nulla osta è il dirigente generale del Dipartimento provinciale Salute, competente in materia di salute, mentre l’organismo tecnico competente ad esprimere i pareri è la relativa Commissione provinciale per la radioprotezione, che verrà nominata nei prossimi giorni”.

La Commissione provinciale per la radioprotezione è l’organismo tecnico competente per l’istruttoria tecnica per il rilascio del nulla osta e sarà istituita presso il Dipartimento provinciale Salute.

Essa è composta da 6 membri esperti:

un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia;

un fisico specialista in fisica medica;

un esperto di radioprotezione, iscritto nell’elenco presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con abilitazione di terzo grado;

un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari per le competenze di vigilanza per la sicurezza sul lavoro, laureato in medicina e specialista in medicina del lavoro;

un rappresentante del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento;

un rappresentante dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA).

