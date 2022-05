Polizia locale, oltre 3.300 ore di servizio nei giorni del concerto

Pubblicità

In vista del concerto di Vasco Rossi, da gennaio a maggio il personale della Polizia locale ha partecipato a 106 riunioni di coordinamento per complessive 275 ore.

I servizi previsti per il grande evento hanno impegnato circa 60 operatori nella giornata del 18 maggio mentre nelle giornate dal 19 al 21 maggio tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale ha garantito la copertura sull’arco giornaliero delle 24 ore. In sintesi:

Centrale Operativa: dal 9 al 21 maggio sono stati impiegati dalle 7 alle 19 quattro operatori per ognuno dei due turni di servizio; dal 18 al 21 maggio dalle 19 alle 7 sono stati impegnati 2 operatori per ognuno dei due turni di servizio; dal 19 al 20 maggio nelle 24 ore nelle centrali Security e Safety sono stati impiegati 3 operatori per i tre turni di servizio.

Dal 18 maggio al 21 maggio sono state svolte, con prestazioni sulle 24 ore, 2854 ore in servizio ordinario e 495 ore in servizio straordinario. Hanno collaborato dando il proprio supporto operativo nelle giornate del 19 e 20 maggio 40 agenti Forestali Pat, 4 agenti Corpo Alto Garda e Ledro, 4 agenti Corpo Valle del Chiese, 3 agenti Corpo Giudicarie.

Su un totale di 5016 posti auto distribuiti nei dieci principali parcheggi (da Zuffo all’area ex Italcementi, dall’ex Sit a Sanseverino) sono state rimosse 68 auto (1,36 per cento).

Sono stati effettuati 4 interventi per abusivismo commerciale con sequestro della merce. Nelle giornate del concerto sono stati rilevati 3 incidenti stradali di cui uno conseguente all’abuso di sostanze alcoliche.

