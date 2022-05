Parigi a Kiev: “Ci vorranno almeno 15/20 anni per l’ingresso in UE”. La Francia chiarisce la sua posizione

Pubblicità

Parigi si rivolge a Kiev e mette subito le carte in tavola: “Ci vorranno 15/20 anni prima che l’Ucraina entri nell’Unione Europea”. Diversa l’opinione della Polonia che oltre a ribadire un sostegno incondizionato nella guerra contro Mosca, si impegna ad appoggiare un possibile ingresso di Kiev nell’Unione.

“Vi siamo grati per il lavoro che state facendo e per il vostro ruolo fondamentale nella forniture di armi”: così Zelensky ringrazia la presa di posizione del Presidente polacco Duda. Nonostante l’appoggio di Varsavia, l’ingresso di Kiev nell’Unione Europea non sembra dietro l’angolo.

A dirlo è il neoministro francese per gli affari europei, Beaune che ammette apertamente la sua posizione: “Mente chi dice che l’Ucraina entrerà nell’Unione tra 6 mesi, 1 anno o due. Senza dubbio ci vorranno 15 -20 anni”.

Una dichiarazione che gela Kiev, ma trova sintonia con l’idea di Macron e con l’ipotesi di una confederazione che unisca non solo gli attuali 27, ma anche il resto del Continente. Sostanzialmente questo significa solo di un avvicinamento dell’Ucraina all’Unione e non un vero e proprio ingresso.

Anche se i negoziati con Mosca sono di fatto bloccati, al momento l’interesse di Kiev è quello di arrivare alla pace il prima possibile e denuncia Mosca di bloccare l’esportazione di grano. “I russi rubano il grano e lo portano da un’altra parte”: accusa Zelensky e invita la comunità mondiale a fare il possibile per sbloccare le 22 milioni di tonnellate di grano ferme nei porti sul Mar Nero, evitando così una crisi alimentare.

