Notte bianca con la Sindaca della notte a Montreal, quando il tempismo è tutto. Maschio interroga la Giunta

Il consigliere comunale di Onda Civica Andrea Maschio attraverso un video (clicca qui per vederlo) aveva denunciato il viaggio a Montreal della «sindaca della notte» Casonato (nella foto) che si è recata in Canada ad un incontro al Night Summit di Montreal per parlare di come Trento affronta la questione della Movida.

Ora però il viaggio della Casonato finirà fra i banchi della giunta comunale di Trento visto che il consigliere Andrea Maschio ha depositato un’interrogazione sul tema.

Il consigliere di Onda Civica vuole sapere dal Sindaco: quali spese abbia affrontato il Comune per questa trasferta e quali gli importi in gioco; se l’iniziativa sia stata della giunta o del Sindaco in prima persona; se non fosse più opportuno partecipare da remoto e quali vantaggi una tale trasferta porti al Comune di Trento nella considerazione che Montreal oltre ad avere dimensioni non paragonabili sia peraltro totalmente diversa da un punto di vista sociale e gestionale.

Nella premessa del documento Maschio spiega che «in tempi di videoconferenze, quando le stesse commissioni consiliari, per risparmiare soldi pubblici, preferiscono le sedute da remoto la Sindaca della notte vola a Montreal per spiegare come affrontiamo la “movida” in quel di Trento. Male direi, anzi malissimo. Peraltro con la prevista notte bianca del 20 maggio forse era preferibile essere presenti visto il ruolo ricoperto».

Maschio poi entra nel merito riassumento quanto successo: Nella sua storia istagram la Casonato scrive: “MTL24/24 è un organizzazione non profit che si occupa di animare la vita notturna di Montreal (1.700.000 abitanti, 14 volte Trento)…l’idea è quella di raccontare l’esperienza di Trento e come si portino avanti questi temi in città più piccole.”

«Chissà se durante il meeting abbia presentato i video e le mail del comitato dei residenti, – conclude sarcasticamente Maschio – chissà se abbia spiegato che ad oggi non è stato risolto nulla, chissà se avrà detto che nel contempo Trento organizzava la notte bianca con 120.000 ospiti…. Una grande opportunità e grande prestigio dice il Sindaco. C’è da rimanere perplessi sulle tempistiche, sul metodo, sull’opportunità, sui vantaggi che se ne possono trarre».

