Monito dell’UE: “Italia rischio recessione senza PNRR”. Salvini ribatte: “Decidiamo da soli”

“Se l’Italia non attua il Recovery rischia la recessione e i partiti non devono frenare sulle riforme. Vedo una certa fatica a riguardo”: così commenta il Commissario europeo all’economia Gentiloni. Un monito arrivato anche nei giorni scorsi da Draghi, preoccupato che i partiti puntino alle elezioni del 2023, piuttosto che al PNRR.

Se l’attuazione del Recovery sembra fondamentale per l’Italia, in questa settimana decisiva per lo scioglimento della legge sulla concorrenza, dall’Europa arriva un doppio avvertimento.

Il primo, appunto, è quello del Commissario europeo, Gentiloni che guida l’Italia verso l’unico antidoto per il rischio recessione, accusando il lavoro dei partiti. L’altro avvertimento arriverà oggi con le raccomandazioni della Commissione Europea al Governo italiano e ai suoi conti pubblici.

Bruxelles, infatti, lamenterebbe un sistema che continua a manifestare squilibri macroeconomici eccessivi, che potrebbero essere risolti con la piena attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza. Quelle di Gentiloni rispetto ai comportamenti dei partiti italiani, sono prese di posizione che irritano la Lega: “Siamo in grado di governarci da soli”: risponde Salvini.

Riformare fisco e concorrenza potrebbe quindi essere l’unico modo per rimettere in piedi il sistema Italia. Al momento però, il DDl concorrenza è fermo e dovrebbe essere approvato entro la fine del mese. Stessa situazione anche per le concessioni balneari, bloccate da Lega e Forza Italia, con il Governo che minaccia di mettere la fiducia sul testo originario per velocizzare la procedura.

