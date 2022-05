Incidente sulla SS43 a Dermulo: per fortuna nessun ferito

Pubblicità

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 maggio intorno alle 14.15, sulla SS43 a Dermulo, all’altezza della stazione di servizio Agip.

È ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma a causa della violenza dell’impatto, come si può notare nella foto, una delle auto coinvolte, una Volkswagen Polo grigia, è finita contro il muro che delimita la carreggiata.

Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità.

Sempre nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco di Taio sono intervenuti intorno alle 10 a Segno (nella foto sotto) per soccorrere una persona anziana in difficoltà, poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Cles per controlli. Anche in questo caso, per fortuna, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

