Il Consiglio di amministrazione di Trentino Invest si rinnova e si allarga, la presidenza va a Fulvio Rigotti

Il board, in carica fino al 2024, sale da 5 a 7 membri. Vicepresidente Andrea Berti. La decisione è stata formalizzata nei giorni scorsi durante l’Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio d’esercizio 2021.

Il nuovo Cda, guidato da Fulvio Rigotti, lavorerà da subito per mettere in pista ancora più operazioni di partecipazione a supporto dei piani di crescita delle aziende che scelgono il Trentino per sviluppare il proprio business, ma anche espressione dei centri di ricerca oppure risultato di processi di accompagnamento territoriale.

È stato nominato nelle scorse settimane, contestualmente all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, il nuovo consiglio di amministrazione di Trentino Invest. La società, con sede a Rovereto, è partecipata per il 40% da Trentino Sviluppo e per le restanti quote, in parti uguali, dall’Istituto Atesino di Sviluppo (ISA), Fondazione Caritro, La Finanziaria Trentina Fincoop e Agriduemila Srl.

Costituita per supportare spinoff, startup e imprese early stage ad alto contenuto innovativo, negli ultimi anni Trentino Invest ha chiuso importanti investimenti nei settori maggiormente connessi alle peculiarità del territorio provinciale, quali biotecnologia, biomedicale, green & clean tech e agroalimentare.

In occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio, il Cda è stato rinnovato e allargato, passando dagli attuali 5 a 7 membri, uno per ogni ente socio più il presidente. Riconfermati nella carica di consiglieri Andrea Berti (Agriduemila srl) e Renato Dalpalù (Finanziaria Trentina della Cooperazione).

Nominati ex novo, invece, Claudio Cainelli (Fondazione Caritro), Davide Ferrari (ISA), Andrea Moschen (La Finanziaria Trentina), Paolo Pretti (Trentino Sviluppo) e Fulvio Rigotti, che succede a Massimo Fedrizzi nel ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione. Riconfermato nel suo ruolo anche il revisore unico della società, Stefano Schwarz.

