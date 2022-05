Giornata e nottata movimentata per i vigili del fuoco di Dro

Pubblicità

Pubblicità



Una giornata molto movimentata per i vigili del fuoco volontari di Dro quella di ieri domenica 22 maggio con tre distinti interventi.

Il primo intervento intorno alle 12:00 sulla pista del crossodromo “Ciclamino” di Pietramurata per un centauro italiano 18 enne è sbalzato dalla moto ed è caduto a terra. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato proprio all’interno del circuito con il supporto della squadra di 6 uomini e due mezzi dei vigili del fuoco volontari di Dro, il ferito dopo essere stato stabilizzato è stato portato in codice rosso al Santa Chiara con dei traumi giudicati fortunatamente non gravi.

Il secondo intervento è avvenuto nelle prime ore di oggi lunedì 23 maggio pochi minuti dopo le 00:30 per un allarme incendio a un deposito di attrezzi nelle campagne tra Dro e la frazione Ceniga in via Montebello.

Pubblicità Pubblicità

A prendere fuoco un deposito di attrezzi da lavoro e suppellettili con le fiamme che si sono rapidamente propagate a tutta la struttura e al bosco vicino coinvolgendo anche una catasta di legno posta nelle vicinanze. Si sono alzate fiamme alte oltre 7 metri e tanto fumo visibile in tutta la zona.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Dro con 18 uomini. Con autobotte, poli soccorso celere pick up e mezzi in supporto, coordinati dal comandante Luca Sartorelli, le operazioni di spegnimento si sono rilevate più complicate del previsto dato la lontananza dalla strada che ha reso difficile arrivare con le mandate d’acqua per cercare di spegnere l’incendio.

Per procedere allo spegnimento si è dovuta stendere una mandata di diametro 70 e 150 metri di lunghezza per poter essere rifornita dall’autobotte. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono durate quasi 3 ore e mezza. Il capanno di 35 metri quadrati è andato per metà distrutto. Solo verso le 4:00 i vigili sono potuti rientrare in caserma.

Pubblicità Pubblicità



Mentre i vigili erano impegnati a cercare di contenere l’incendio è arrivata una terza chiamata una decina di minuti dopo per un nuovo incendio in via Santi Pietro e Paolo nella frazione Ceniga nei pressi della chiesa parrocchiale. In questo caso in supporto oltre a una squadra dei vigili del fuoco droati anche il corpo di Arco con autobotte e autoscala per verificare l’accaduto con una decina di vigili.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo insieme al parroco don Stefano Anzelini di tutto il perimetro della parrocchia compreso il tetto ma non si è riscontrato nulla di anomalo e dopo una quarantina di minuti sono potuti rientrare. Alla base dell’allerme si ipotizza ci sia stato lo scoppio di un grosso petardo “bomba”carta lanciato da alcuni tifosi milanisti per festeggiare lo scudetto sul tetto della chiesa.

Sui due episodi sono anche intervenuti i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità