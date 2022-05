Cresce l’attesa a Mezzolombardo per la 4a “MicoMarcia”

Pubblicità

Sale l’attesa per 4a edizione della “MicoMarcia”, in programma giovedì 2 giugno e organizzata dal Gruppo Micologico Rotaliano di Mezzolombardo.

Si tratta di una gara non competitiva di 7,3 chilometri con 1.100 metri di dislivello positivo con partenza da Mezzolombardo e arrivo al Prà Grant.

Il ritrovo è fissato alle 7.30 in via Trento, 1 per l’assegnazione dei pettorali e la consegna degli zaini. La partenza, invece, è prevista per le 9.

A mezzogiorno ci sarà il pranzo, mentre alle 13.30 sono in programma le premiazioni.

La quota di partecipazione è di 25 euro entro sabato prossimo, 28 maggio, ma sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara al prezzo di 30 euro. Sono compresi pacco gara, punti ristoro lungo il percorso, pranzo e bevanda.

Per informazioni e iscrizioni: Christian 328.6026391; gmr.mezzolombardo@yahoo.com

