Colpito da un infarto in volo, il pilota di Rovereto riesce ad atterrare e poi muore

E’ riuscito a portare a termine il suo ultimo volo il 73enne Renato Fornaciari.

Il pilota era alla guida di un velivolo storico per le riprese di un film intitolato “L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan” quando in volo è stato colpito da un infarto.

Fortunatamente l’uomo è riuscito a portare a termine l’atterraggio prima di morire una volta a terra sulla pista dell’aeroporto Romeo Sartori di Asiago.

Il 73enne era originario di Parma ma risiedeva in Trentino già da tempo. Il film al quale si stava lavorando raccontava la storia di un soldato austro-ungarico morto sul Monte Grappa nel 1918.

L’aereo è atterrato sull’erba proprio mentre il suo conducente si accasciava sui comandi. Paura per il passeggero del veicolo che è però arrivato a terra illeso.

Non c’è stato invece nulla da fare per Renato Fornaciari il quale è stato stroncato dall’infarto.

